مصر | "مال الغلابة".. سقوط موظف بريد استولى على معاشات تكافل وكرامة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مال الغلابة".. سقوط موظف بريد استولى على معاشات تكافل وكرامة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن من القبض على موظف بالبريد لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي، والاستيلاء على معاشات تكافل وكرامة المنصرفه للمواطنين بالنزهة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تحت قيادة إللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أثناء تفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة، من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 28 بطاقة خاصة بصرف معاشات تضامن وتكافل وكرامة.

وبمناقشته أقر بقيامه باستغلال طبيعة عمله "موظف بالبريد بمحافظة كفر الشيخ" وإيهام المواطنين مستحقي الدعم بقدرته على إنهاء إجراءات صرف معاش شهري لهم، وقيامه باستخراج بطاقات صرف معاشات لهم ، والاستيلاء على المبالغ المنصرفة وتسليمهم مبالغ رمزية دون علمهم بالقيمة الحقيقة للمعاشات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.