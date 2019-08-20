شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات إزالة التعديات على بحيرة المنزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديريات أمن (بورسعيد، الدقهلية، ودمياط) تكثيف تواجدها الأمني بنطاق بحيرة المنزلة، بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها، وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر، وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.

ففي الدقهلية، تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 4500 متر. أما في دمياط فتم تأمين إزالة 29 متر غزل تحاويط مخالف، وإزالة 36 متر غزل شرك طير مخالف، وإزالة 55 وحدة غرائز خشبية، وإزالة 26 جوابى مخالفة، بينما في بورسعيد تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة 51000 متر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.