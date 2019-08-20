شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الأربعاء حار رطب علي الوجه البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الأربعاء، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا رطبًا على الوجه البحرى والقاهرة حتي شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيفًا ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

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والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون كالتالي: القاهرة «25- 36»، الإسكندرية «25- 31»، قنا «26- 38»، الأقصر «26- 40»، أسوان «29- 42».