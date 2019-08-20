عناصر من الجيش تغادر للمشاركة بالتدريب المشترك «حماة الصداقة- 4» في روسيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادرت عناصر من القوات المسلحة للمشاركة في التدريب المشترك «حماة الصداقة- 4»، والذى تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية، وذلك بجمهورية روسيا الاتحادية، خلال المدة من 19 – 29 أغسطس الجارى.

وأتمت القوات المصرية المشاركة في التدريب كامل الاستعداد والجاهزية لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، ولتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعى خلال مراحل التدريب، والتى تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة في التدريب.

ويأتى التدريب «حماة الصداقة- 4» في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات، والتى تسهم في تعزيز أوجه التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.

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