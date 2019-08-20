شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تمهل الفائزين بـ«أراضي القرعة» شهرًا بشروط لاستكمال مقدمات الحجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، للمواطنين السابق فوزهم بقطع أراضي (الإسكان الاجتماعى - الإسكان المتميز - الإسكان الأكثر تميزاً)، ولم يستكملوا مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز للقرعات العلنية المُعلن عنها بعد تاريخ 25/ 7/ 2017، وقبل القرعة المُعلن عنها بتاريخ 17 /9/ 2018، وذلك لاستكمال مقدمات الحجز.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه يتم استكمال مقدمات الحجز خلال المهلة بالشروط التالية: أن تكون القطع السابق الفوز بها شاغرة، ويتم التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً، وفى حالة إعادة طرحها يُسمح للمواطنين بالدخول في القرعة الجاري الإعداد لها، مع قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية.

وأشار المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه يتم طرح أراضٍ بديلة (على حسب المُتاح من الأراضي) للعملاء الذين لم يقوموا باستكمال مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز للقرعات العلنية المُعلن عنها بداية من 2014 إلى 2017، وتمت إعادة طرح أراضيهم بقرعات أخرى، وأصبحت غير شاغرة، ويتم التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني (on line) بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأولوية الاختيار، مع قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية، والالتزام بالاشتراطات البنائية لقطع الأراضي البديلة، والتقدم بالحجز لذات المدينة السابق التقدم لها، ويلتزم العميل بالاشتراطات العامة، والشروط المالية والعقارية الواردة بكراسة الشروط التي تم التقديم لها خلال الفترة من 2 /7 /2018 إلى 22 /7 /2018.