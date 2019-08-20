شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة إيراد النهر»: السد العالي مستعد لاستقبال فيضان العام المائي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، اجتماع لجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث استعدادات الوزارة لموسم السيول وموسم الفيضان، بحضور رؤساء قطاعات التخطيط والنيل ومصلحة الري وقيادات الوزارة من مختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وكشف تقرير لـ«اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر»، أن السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020 التي تبدأ في أغسطس من كل عام، حيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الاستوائية وهضبة الحبشة، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان، موضحا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السد العالي، ومفيضات الطوارئ والبوابات كإجراءات روتينية تأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات المتوقعة.

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وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الاستعدادات التي أعلنت عنها الوزارة في بيانها السابق لإجازة عيد الأضحى وغرف العمليات التي تم تشكيلها في جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات أدت دورا فعالا في التعامل الفوري مع جميع المشاكل التي ظهرت خلال تلك الفترة، وذلك من خلال المتابعة الدورية والمستمرة على مدار الساعة.

وأضاف «عبدالعاطي» أن أجهزة الوزارة نجحت في التعامل بحرفية مع طوارئ ارتفاع مناسيب بعض المصارف بسبب قيام المواطنين بإلقاء مخلفات الأضاحي والقمامة بالمجاري المائية، وتم عمل الصيانة العاجلة لمحطات طلمبات تعرضت لأعطال خلال فترة العيد ودخولها للخدمة مرة أخرى بالإضافة للتعامل مع سرقة المياه بترعة الحمام، مما أثر على مياه الشرب بمحطة العلمين والتي تمت إزالة المخالفات بها بالتعاون مع المحافظة وقوات الأمن.

ووجه وزير الموارد المائية والري بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأمطار والمناسيب في المنابع ومنطقة البحيرات ووضع سيناريوهات بالفيضانات المحتملة وتحديد الإجراءات التي ستتبع مع كل سيناريو من السيناريوهات المتوقعة، ويتم من خلال المتابعات اليومية تحديث للتوقعات وتحديد السيناريو الأقرب للواقع بحيث يتم الحفاظ على الموارد المائية المتاحة والحفاظ على المنشآت في نفس الوقت وتعظيم الاستفادة من إيراد النهر وعقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر بصورة دورية متقاربة خلال الفترة القادمة.