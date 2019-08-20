شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية للرائدات الريفيات للمساهمة في التمكين الاقتصادي والمساندة في شبكة الحماية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت الوزارة ورشة عمل تحت عنوان: «تأهيل وإعداد الرائدات الريفيات للتعاون مع برنامج فرصة» وتستهدف الورشة العديد من الأهداف التنموية والتمكينية ورفع كفاءة ومهارات الرائدات الريفيات للتعاون في أنشطة التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة.

وشارك في الورشة الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة، والشيماء فتحي، مسؤول وحدة التدريب، وشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات في ثماني محافظات تم اختيارها لتشارك في الورشة.

وقال «عاطف» إن برنامج فرصة هو أحد برامج التمكين الاقتصادي المساندة لشبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من الوزارة من خلال برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، ويستهدف برنامج فرصة القادرين على العمل من المستفيدين من هذه الشبكة الحمائية، ويتم تنفيذه بالتعاون وشراكات مع القطاعين الخاص والأهلي، ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والانتقال بالأفراد من المساعدات والاتكالية إلى الاستقلال والحياة الكريمة، وهو المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر قدرة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

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وأضاف «عاطف» أن برنامج فرصة بدأ في التحرك والتفاعل مع الفرص التي وفرتها الشركات، والتي لاحت جراء الحراك الذي أحدثته الورش المختلفة التي تمت بمشاركة من الجمعيات الأهلية التي تعمل في التمكين الاقتصادي وتفعيلاً للاتفاقات التي وقّعتها الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل.

وهدفت الورشة إلى تدريب الرائدات الريفيات على أهم مفاهيم التغيير الاجتماعي وأحدث نظريات تعديل السلوك وكيفية توظيفها في تعديل سلوك وتوجهات المستفيدين في سن العمل بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على الانخراط في برامج التمكين الاقتصادي، وتم تقديم منهج «كيفية تعديل السلوك»، الذي تم إعداده من قِبَل برنامج فرصة وكيفية توظيفه لحث المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة على الرغبة في العمل، حيث تبلغ نسبة الشباب من المستفيدين في سن العمل «18- 49» 43%، وهي نسبة كبيرة تتسلم مساعدات لأنهم ليس لديهم مصدر دخل آخر، هذا وتبلغ نسبة السيدات 88% من المستفيدين، كذلك استهدفت الورشة كيفية التعرف على توجهات الشباب الراغبين في العمل أو تأسيس نشاط مُدِرّ للدخل.

وذكر «عاطف» أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش لبرنامج فرصة، والتي تناقش كيفية وضع منظومة متكاملة لتنمية الأسر محدودة الدخل، وذلك بدءاً من تعديل السلوكيات والثقافة والانتقال من الثقافة الاتكالية إلى ثقافة العمل والبحث عن مورد رزق والاعتماد على الذات مروراً بتأهيل الأفراد ورفع الثقافة المالية لديهم من ثَمَّ، والتدريب بمختلف أنواعه إما التدريب الذي ينتهي بالتوظيف أو البحث عن فرصة عمل أو التدريب الذي ينتج عنه مشروع مُدِرّ للدخل، أو مشروع متناهي الصغر، ويستهدف البرنامج المستفيدين حالياً من تكافل وكرامة والأفراد والحالات المرفوضة، التي تم حذفها من البرنامج والمرأة والشباب وذوي الإعاقة من الباحثين عن فرص العمل، حيث يبلغ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 8 ملايين شخص «مليون و925 ألف أسرة».

وتابع «عاطف» أن برنامج فرصة سوف يعمل مع الرائدات الريفيات لتعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي، وإتاحة المعلومات عن الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في مناطقهم ومحافظاتهم، كما يعمل على تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المُدِرّة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة وتطوير نماذج الشراكة التنموية.