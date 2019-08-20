شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز ٢.٤ طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر داخل سلسلتي مطاعم سورية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، الثلاثاء، حملات مكبرة على عدد من المطاعم والمحال التجارية، التي تقوم بعرض مواد غذائية للجمهور في منطقة سموحة التابعة لحى شرق الإسكندرية لضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية وجودتها حفاظا على صحة المواطنين، خاصة بعد واقعة غلق وتشميع مطعم «عروس دمشق السوري» في المنتزه لعرضه لحوم ودواجن متغيرة الخواص ومنتهية الصلاحية ما يضر بصحة المواطنين.

Advertisements

وأسفرت الحملة المكبرة عن ضبط معمل لتجهيز اللحوم والدواجن لأكبر سلسلتي مطاعم سورية شهيرة بالإسكندرية بهما كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بها تغير في الخواص ورائحتها كريهة وغير مدونة عليه بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات منها وتحريز 2100 كجم دواجن متبلة و147 كجم دواجن أجزاء و197.900 كجم لحوم منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

وأوضح محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، أن الحملة تمكنت من ضبط مطعم سورى شهير غير مرخص وبه كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وتم تحريز الكميات الموجودة من اللحوم والدواجن والشاورما وتمت إزالة «اليافطة» لعدم وجود التراخيص اللازمة، وتم تشميع المكان كما تم ضبط سوبر ماركت كبير غير مرخص وبه سلع غذائية مجهولة المصدر وتم تحريز الكميات المضبوطة وإزالة اليافطة وتشميع المكان ومحل كشرى بدون ترخيص وتم تشميعه وتحريز 9 أسطوانات بوتاجاز كبيرة من أماكن متعددة لاستخدامها في أماكن بها غاز طبيعى، كما تمت إزالة تعديات لكافيتريا شهيرة بسموحة وتحريز المعدات .

وأشار إلى أنه تم ضبط كميات من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر بأحد المطاعم الشهيرة، وتم أخذ عينات للتحليل وتحريز كميات من اللحوم تقدر بـ500 كجم متغيرة الخواص وأخذ عينات من اللحوم والأسماك من قرية شهيرة للمشويات والأسماك، فضلاً عن تشميع محل للمأكولات السورية بدون تراخيص وأخذ عينات من اللحوم للتحليل وضبط مطعم شهير للمأكولات الشعبية بسموحة به حمام ودواجن محشية ولحوم مجهزة منتهية الصلاحية وتم تحريزها والتحفظ عليها وتم التحفظ على معدات والتشميع من قبل الحى بعد صدور تقرير من الصحة بوجود خطورة على صحة المواطنين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.