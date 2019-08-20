شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنو «عمارات الإحلال» بالإسماعيلية يستغيثون بالحكومة: «انقذونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث عشرات المواطنين بمساكن عمارات الإحلال بشارع الجعيص بحي ثان الإسماعيلية بالحكومة لإنقاذهم من بدء تصدع وانهيار العمارات، وقالوا إنهم «تقدموا لمسؤولي المحافظة أكثر من مرة للتدخل العاجل وإنقاذهم، وإن المسؤولين قاموا بزيارة تفقدية لهم ولم يفعلوا أي شيء، وإنه لا توجد ميزانية بالمحافظة، بينما بدأت العمارات تتصدع وتتساقط الأسقف».

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وحذرت كريمة عبدالراضى، بمساكن الإحلال، مما وصفته بـ«الكارثة التي يمكن أن تقع في أي وقت بسبب تهالك العمارات، وعددها 14عمارة، والتي تقع بجوار السكة الحديد والتى تهتز بمجرد عبور أي قطار على القضبان لتزيد من الأزمة تعقيدا». بينما طالب إبراهيم عبدالرحيم، أحد السكان، وزير الإسكان بالتدخل العاجل، مضيفا أن «انهيار العمارات مسألة وقت، وأن الحل الوحيد الإخلاء الفوري والبدء في إزالتها»، مؤكدا أن «أي أعمال صيانة أو إحلال تفشل بسبب تهالك الحديد».

وعلى صعيد متصل، طالب اللواء أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، الحكومة بسرعة الإخلاء الفوري للعمارات التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أكثر من 25 عاما، وتهالكت تماما، قائلا: «إنني في حالة من الذهول من صمت المسؤولين بالمحافظة والإسكان عن تلك الكارثة»، مضيفا أنه سيتقدم ببيان عاجل للبرلمان حول العمارات.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بحي ثان الإسماعيلية عن وجود أزمة في التمويل، لافتا إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لعمل الصيانة والتجديد.

عمارات الاحلال بالإسماعيلية