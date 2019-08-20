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شكرا لقرائتكم خبر عن أول فندق لاستضافة كلاب السائحين يفتتح أبوابه بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ليس فقط السائحين لهم أوقات راحة وأشكال مختلفة للاستمتاع، بل لكلابهم أيضاً فرصة للاستمتاع أثناء زيارة مدينة الغردقة لقضاء إجازة الصيف.
ففي منطقة فيلات «مبارك ٧» شمال مدينة الغردقة تم افتتاح أول فندق سياحي لرعاية الكلاب القادمة مع السائحين واستضافتها خلال قضاء السائحين عطلاتهم.
وفي التفاصيل يمكن للفندق استضافة عشرات الكلاب والحيوانات الأليفة فهو يوفر إقامة فندقية في غرف مصممة خصيصا للكلاب من حمام سباحة بمياه مناسبة لجميع فصول العام، بجانب دورة تعليم السباحة وعيادة بيطرية ومطعم يقدم وجبات لحوم الديك الرومي والتونة والدجاج، هذا بالإضافة إلى برامج تدريبية للكلاب، منها برامج أمنية وأخرى منزلية ونفسية ويتم تقديم تدريب خاص للكلاب.
وحرصت إدارة المكان على توفير مساحات فضاء مناسبة لكي تتنزه الكلاب بجانب تقديم كشف طبي وتعقيم للنزلاء الجدد من الكلاب ويتم تصفيف شعر الكلاب والاهتمام بنظافتها.
الدكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، أكد أن الفكرة جاءت لعدم إمكانية نزول الكلاب مع السائحين بنفس الفندق وأن عشرات السائحين لا يمكنهم ترك كلابهم في بلادهم وأنهم يضطرون للمجيء بها للغردقة.
واضاف رفعت أن الفندق حاليًا يستقبل حجوزات من سائحين من مختلف الجنسيات ممن يصطحبون كلابهم معهم من بلادهم، كما يستضيف الفندق جميع أنواع الحيوانات الأليفة، وأنه تم إخطار الفنادق السياحية بالغردقة بافتتاح هذا الفندق الخاص بالكلاب للتنسيق معهم وإخطار السائحين بإمكانيات الفندق.
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