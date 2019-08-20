شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «شباب ورياضة الإسكندرية» بعد تجديد الثقة: محاربة الفساد مهمتي الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن مهمتها الأولى والأخيرة تتمثل في محاربة الفساد بشتى أشكاله، سواء الفساد الإدارى أو المالى، وأنها ستعمل بالتعاون مع المسؤولين عن المنظومة الرياضية في الإسكندرية على بتر بؤر الفساد لضمان صلاح منظومة العمل.

وأضافت «الشريف»- خلال اجتماع تنفيذى عقب تجديد الثقة لها كوكيل للوزارة للعام الثانى مساء أمس ضم مديرى الإدارات والفروع- أن مهمتنا الأساسية هي الحفاظ على المال العام، وأن فروع الشباب والتفتيش المالى بالمديرية لم يرصدوا خلال السنة الماضية أي مخالفات، ولم يتقدموا بطلبات إحالة للجهات المعنية ما يؤكد عزمنا على اتباع منهجية سليمة ومصداقية وشفافية في جميع تعاملاتنا، وعازمون على السير نحو خطى ثابتة وقواعد سليمة بالمتابعة المستمرة لضمان مصداقية الأداء.

وتناول الاجتماع جوانب عديدة على الصعيد الرياضى ومجالات الاستثمار بمراكز الشباب والمتابعات الميدانية لضمان انتظام منظومة العمل بمراكز الشباب وبحث أهم المستجدات.

وأشارت إلى أنها ستنتهج سياسة العمل الجماعى باعتباره الوقود المحرك لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

ولفتت إلى تحقيق قفزة نوعية في الأنشطة والبرامج المقدمة للبراعم والشباب من خلال تفعيل دور مراكز الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية إيمانا بالدور الفاعل الذي تلعبه تلك الأنشطة في تشكيل وجدان الشباب الذين هم ثروة الوطن وعنصر رئيسي في معادلة التنمية، وهو نهج أصيل أرست دعائمه وزارة الشباب والرياضة.

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وأكدت «الشريف» خلال الاجتماع ضرورة العمل على تقييم وتقويم مراكز الشباب باستمرار للوقوف على السلبيات وحلها أولا باول وتسليط الضوء على الإيجابيات للتحفيز نحو تقديم المزيد من التميز والتقدم في منظومة العمل.

وقالت إن مكتبها مفتوح أمام الجميع لعرض مشكلاته من أصغر عامل بالمديرية حتى أكبر قامة بها، لأننا جميعا زملاء نعمل معا تحت مظلة روح واحدة وفريق واحد، نسعى نحو تذليل كافة العقبات بشفافية واحترام الجميع على حد سواء، ورحبت بعودة العاملين بمناطق الاتحادات وذلك تطبيقا لنص القانون.

وشددت على ضرورة أن يسود الاحترام بين الجميع، فكل منا لديه أعباء وظيفية منوط القيام بها على خير وجه، ووجهت حديثها للمسؤولين: «عاملوا زملاءكم باحترام يليق بهم وأعرضوا كافة الموضوعات بشفافية ومصداقية، ولنجعل شعار العمل والاحترام والصدق شعارنا»، مؤكدة أنها لن تسمح بإهانة أي زميل أيا كان موقعه وسيحصل كل ذى حق على حقه.

وأشادت «الشريف» بالأفكار الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المقترحة بمراكز الشباب والمقدمة من الزملاء، ووجهت خلال المرحلة القادمة بالاستثمار في مراكز الشباب لمواكبة استراتيجية التنمية المستدامة لأجندة مصر ٢٠٣٠.

ووجهت مديرى الإدارات والفروع للإعداد والتجهيز لمهرجان الدراجات، الذي من المقرر انطلاقه يوم ٦ سبتمبر المقبل، وضرورة توسيع قاعدة المشاركة من الشباب .

وفى نهاية اللقاء، وجهت وكيل الوزارة الشكر للزملاء الذين لم يتم التجديد لهم على عملهم خلال هذه المرحلة، وحثت الزملاء على خلق صف ثان وثالث من الزملاء بالمديرية بما يضمن تفعيل دور القيادات الشبابية وتجديد الدماء وحث الشباب على تحمل المسؤولية والسير معنا جنبا إلى جنب لضمان نجاح منظومة العمل.