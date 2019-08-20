"لمياء" تطلب الخلع: "بخيل وبيديني 100 جنيه مصروف للبيت في أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "لمياء م."، بدعوى طلب خلع من زوجها أمام محكمة الأسرة في زنانيري، مبررة طلبها: "جوزي بيهرب من مصاريف البيت بالضحك والنوم، ولما أكلمه يروح يعمل مأمورية شغل ويطلع باليومين، ويرجع يسيب في البيت 100 جنيه ويمشي تاني".

تروي "لمياء" (30 سنة)، ربة منزل: "تزوجت منذ عام ونصف من محمد (38 سنة)، بعد فترة خطبة استمرت 8 أشهر، وقتها تظاهر زوجي بكل الصفات الحسنة التي جعلتني اتمسك بالزواج منه، ولم يظهر طبعه الحقيقي وهو البخل، لكنه ظهر عقب الزواج بأسبوع".

تابعت الزوجة: "زوجي يتعامل بطريقة صعبة للغاية، يخرج من المنزل يوميًا دون ترك مصاريف، ولا يفكر حتى في السؤال عن كيفية تدبير أمور المنزل، وما أفعله بغيابه، وعند الاختلاف معه يقوم بترك 100 جنيه فقط في الأسبوع، ويترك المنزل بعدها ويعود بعد أيام في حالة من الضحك المستمر حول وضعي بالمنزل ويهرب من الحديث ويذهب للنوم".

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تكمل الزوجة: "فكرت في البقاء بمنزل أهلي حتى يشعر بالفرق ويتغير للأفضل بمنزله، فلم أعد أشعر بأني متزوجة من الشخص الذي كنت أحلم بالمعيشة معه، فأحلم بأن أكون أم، لكن هذا الوضع جعلني أتناول حبوب لمنع الحمل كي لا أظلم طفلا معي في وضعنا الحالي".

استكملت الزوجة: "طفح الكيل من زوجي، وشعرت بأني غير قادرة على النظر في وجهه فهربت إلى منزل أهلي متمنية تغيير سلوكه ورجوعه عما هو فيه، لكن فوجئت بكلماته الغريبة مع بعض الأقارب بأني مقصرة في منزلي وغير قادرة على أمور منزلي وإنجاب أطفال".

أشارت "لمياء": "بعدها علم زوجي بمعرفتي حديثه، فحاول مصالحتي، لكني لا أحترم هذا الأسلوب في التعامل، فلجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى خلع حملت رقم 418 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها".

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