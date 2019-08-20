عناصر من القوات المسلحة تغادر إلى روسيا للمشاركة بـ"حماة الصداقة - 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
غادرت عناصر من القوات المسلحة للمشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة - 4"، والذي تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية بجمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 19 – 29 أغسطس الجاري.
وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أتمت القوات المصرية المشاركة في التدريب كامل الاستعداد والجاهزية لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، ولتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعي خلال مراحل التدريب والتي تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة في التدريب.
يأتي التدريب "حماة الصداقة - 4" في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات، والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.
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