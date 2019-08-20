منح من الجامعة العربية المفتوحة لفريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، تقديم منح دراسية كاملة لأعضاء فريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم، تشجيعًا على أدائهم المتميز الذي أهلهم للفوز بالبطولة للمرة الأولى، موضحًا أن المنحة تغطي كامل الرسوم الدراسية طوال مدة الدراسة.

وقال الدكتور عبدالحي عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع القاهرة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الجامعة مؤسسة تعليمية مستقلة غير هادفة للربح، وانطلقت بتمويل من برنامج الخليج العربي "أجفند" ولها فروع في الوطن العربي في كل من (الكويت، السعودية، مصر، الأردن، البحرين، السودان، سلطنة عمان وفلسطين).​