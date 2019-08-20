قبل تطويره.. شاهد كيف تغير ميدان التحرير؟ (فيديوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تطوير ميدان التحرير، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليًا.
وفي اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، الأحد، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس شهاب مظهر، الاستشاري المكلف بأعمال التطوير، قال مدبولي: "ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزاراً ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة".
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