محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي علوم الامتحان في مادة الأحياء بالدور الثاني للعام الدراسي 2018 /2019، اليوم الثلاثاء، بإجمالي عدد 5095 طالبًا وطالبة.
كما يؤدي طلاب شعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي عدد 3558 طالبًا وطالبة.
وبالنسبة للشعبة الأدبية يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 3907 طلاب وطالبات.
بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي عدد طالب واحد، وفي مادة علم الاجتماع بإجمالي عدد طالب واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. طلاب الثانوية العامة "دور ثاني" يؤدون امتحاناني الأحياء والجغرافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.