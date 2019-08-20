أخبار مصر | قوات مصرية تشارك في التدريب الروسي البيلاروسي "حماة الصداقة - 4"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات مصرية تشارك في التدريب الروسي البيلاروسي "حماة الصداقة - 4" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت عناصر من القوات المسلحة، للمشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة - 4" والذي تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية وذلك بجمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 19 – 29 أغسطس الجاري.

وأتمت القوات المصرية المشاركة فى التدريب كامل الإستعداد والجاهزية لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية ، ولتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعى خلال مراحل التدريب والتى تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة في التدريب.

ويأتى التدريب "حماة الصداقة - 4" فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف التخصصات ، والتى تساهم فى تعزيز أوجه التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.