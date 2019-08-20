أخبار مصر | وزير الأثار يكشف ما يجري بترميم أسوار البارون "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأثار يكشف ما يجري بترميم أسوار البارون "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت كاميرا "الخليج 365"، عددا من الأسئلة إلى وزير الأثار، الدكتور خالد العناني، خلال جولته في قصر البارون؛ لمتابعة أعمال الترميمات، حول السور وما هي الأسس المتبعة لترميمه.

وقام الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بشرح مراحل ترميم الأسوار وأسس ترميمها حيث قال إن ما يتم في أسوار قصر البارون الآن هو استكمال المفقود منها على نفس نسق التصميمات الأصلية للأسوار مع الحفاظ على الجزء المتبقي منها وترميمه. وأضاف العناني أن ما يتم هو بناء سور حجري استكمال لنفس السور الحجري الأثري بنفس نوع الأحجار ونفس التصميم القديم للأسوار، وسيكون بارتفاع 80 سم عن سطح الأرض. Advertisements

وفوق السور الحجري المرتفع لـ 80 سم، سيتم وضع سور حديدي بارتفاع 2.20 متر "بانوهات حديد" وقد تم الاستعانة في ترميم السور بالتصميمات الأصلية لألكسندر مارسيل مهندس قصر البارون، والتي عثر عليها ضمن وثائق ومستندات القصر الأصلية، والتي تم عرضها أثناء الجولة.

وأكد العناني أن الأسوار بعد انتهائها لن تحجب مطلقًا أو تؤثر على بانوراما القصر، وحول ما تم إزالته من أسوار فأوضح وزير الآثار أنها الأسوار التي أضيفت حول القصر لحمايته عام 2005 وهي عبارة عن أسوار شبك حديد حديثة وليست أثرية كما أنها ولا تتناسب مع أثرية القصر.

أما عن الجزء المتبقي من الأسوار فقال العناني هي عبارة عن أجزاء متفرقة منها البوابة وغرفتي الحراسة وقد تم الحفاظ عليهما ويتم الآن ترميمها كما هو الحال مع بقية القصر حيث يستعين المرممين بالتصميمات الأصلية في عمليات الترميم.

وفي نهاية شرحه قال العناني مخاطبًا وسائل الإعلام "ها اطمنتوا؟!" حيث يعتبر حديث الوزير هو رسالة طمأنة للرأي العام، فقد أكد مرارًا وتكرارًا أن الوزارة تدرك قيمة القصر الأثرية والتراثية وتعمل على إخراج العمل فيه على أكمل وجه كما جاء في عدة بيانات سابقة لها.

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