شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 20 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسيّر شركة مصر للطيران، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام. Advertisements يبدأ تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم على بوابة الحكومة المصرية، وينتهي الأحد المقبل. تنهي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة. تنطلق مباريات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس «محمد السادس» للأندية الأبطال 2019- 2020 والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

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