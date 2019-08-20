حدث ليلًا| أسباب الطلاق في مصر.. تعليق جديد على تطوير قصر البارون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الليلة الماضية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والخارجي، نبرز أهمها في التقرير التالي:

- "حبست نفسي في مصحة".. ريهام سعيد تتحدث عن تجربة طلاقها

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد، عن فترة إصابتها بالسمنة، قائلة: "واحد نشر لي صورة على السوشيال ميديا لما كنت تخينة، واتريق عليا وقال إني عاملة عمليات تجميل".

- خاص| أول فصول متنقلة لحل أزمة الكثافات بالمدارس (صور وفيديو)

كشف اللواء يسري النمر، مدير مصنع 200 الحربي، عن إنتاج شكل جديد من الفصول التعليمية، خلال الأيام المقبلة؛ يتم صناعتها حالياً داخل المصنع، وهي عبارة عن سيارات متنقلة ومجهزة.

- شاب يشعل النيران في نفسه بدمياط والجيران ينقذونه

استقبل مستشفى دمياط التخصصي، شابًا أشعل النيران في نفسه، قبل أن يسارع جيرانه لإنقاذه، ونقله للعلاج عقب إخطار قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع البلاغ، ولم يتحدد بعد أسباب وملابسات الواقعة.

- مركز دراسات يكشف: 44% من الطلاق في مصر بسبب إفشاء الأسرار

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قالت هبة عبدالعزيز، مدير وحدة المرأة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن نسبة الطلاق بسبب إفشاء الأسرار الزوجية وصلت 44.5%، وهي نسبة عالية.

- إصابة شخصين في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين بالجيزة.. والدفع بتعزيزات أمنية

أصيب شخصان في مشاجرة نشبت بين عائلتين بطريق "أبو ربع" الرابط بين مركزي الحوامدية والبدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

- "أول ترميم منذ 1911".. رئيس قطاع الآثار معلقًا على تطوير قصر البارون

قال جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن اللون الأصلي لقصر البارون هو الأرجواني أو ما يُعرف بالطوبي المحروق.

- التحالف العربي: تدمير كهوف لتخزين الصواريخ والطائرات تابعة للحوثيين

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أنها دمرت عدد من الكهوف التي يستخدمها الحوثيون لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بالعاصمة اليمنية صنعاء.

- تحذير أمريكي قوي اللهجة لليونان من مساعدة ناقلة إيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة نقلت "موقفها القوي" للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان.