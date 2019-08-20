محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تحدثت الإعلامية ريهام سعيد، عن فترة إصابتها بالسمنة، قائلة: "واحد نشر لي صورة على السوشيال ميديا لما كنت تخينة، واتريق عليا وقال إني عاملة عمليات تجميل".
وأضافت ريهام في برنامج "صبايا" المذاع على قناة "الحياة": "أنا معملتش عمليات تجميل وكل حاجة في وشي زي ما هي، ولكن الفارق هو فقداني لـ 25 كيلو من وزني الزائد".
واستطردت ريهام: "السمنة تغير ملامح الفرد وفي فترة تعرضي للسمنة دخلت في حالة اكتئاب عقب انفصالي عن زوجي واكتسبت 43 كيلو في 3 أشهر فقط".
وأكملت الإعلامية ريهام سعيد: "حبست نفسي في مصحة بمنطقة سفاجا وكنت أتناول شوربة كرنب فقط، والمصحة كانت بجوارها فندق، وتسللت إليه وتناولت الطعام بحرية وكنت حزينة بعد ذلك، وفي الفترة دي خسيت أكثر من 20 كيلو".
كانت هذه تفاصيل خبر "حبست نفسي في مصحة".. ريهام سعيد تتحدث عن تجربتي الطلاق والسمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.