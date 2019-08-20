مصر | اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة المصرية لتجارة الجملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة المصرية لتجارة الجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة 19 بمحكمة جنوب القاهرة أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع "أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية" اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن هناك اختلسوا مبلغ 48 مليون جنيه والمملوك للشركة سالفة الذكر بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستاثروا بيها لانفسهم وذلك ببيعها لصالحهم.

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وقاموا بتزوير محررات الكترونية وقام بادخال اصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة إلى أنهت اصناف تم توريدات وكذا تلاعب في اسعار المنصرف والمبيع وقاموا بارسالها إلى الجهة المختصة بالمراجعة لأعمال إمارات والاحتجاج بها حتى يتمكنوا من اخفاء ما اختلساه من مبالغ

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات تفيد قيام أمناء العهد المعينين بفرع نص جملة باب الشعرية والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة "شركة قطاع اعمال بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع والتي تقدر قيمتها ب 48مليون جنيه والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق، بالتنسيق مع المسؤولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 299 لفحص تلك المخالفات والتي أكدت صحة المعلومات سالف البيان، كما أسفرت تحرياته عن صحة ما ورد بتقرير اللجنة كما أضاف أنه يدعم ويؤيد من توصلت إليه النتائج النهائية للجنة رقم 61 المشكلة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.