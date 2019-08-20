شكرا لقرائتكم خبر عن 150 منشأة تعليمية جديدة بتكلفة 705 ملايين جنيه في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، إن المنشآت التعليمية التى تم تسليمها وجار العمل بها ابتداءً من يناير 2019م حتى الآن بلغت 150 منشأة تعليمية تنوعت ما بين مدارس وإدارات تعليمية بتكلفة إجمالية تجاوزت 705 ملايين جنيه والتى يجرى تنفيذها بواسطة هيئة الأبنية التعليمية يتم خلالها إضافة 2230 فصلا دراسيا جديدا واستهداف القرى الأكثر احتياجاً ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع التعليم والنهوض بالمنشآت التعليمية، فى إطار برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م. وأشار مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بتنمية محافظات الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات وبخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن المدارس التى تم استلامها ابتدائيًا من يناير 2019 حتى الآن «استثمار» بلغت 18 مدرسة بتكلفة إجمالية 111،3 مليون جنيه، بالإضافة إلى 27 مدرسة «منحة ألمانية» تم استلامها بتكلفة 228 مليون جنيه، مؤكدًا تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لانتهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات وطبقًا للمواصفات المطلوبة.

وأضاف المهندس مصطفى عبدالفتاح أن «خطة هذا العام تضمنت طرح 35 مدرسة جديدة وجاهزية 12 مدرسة أخرى للطرح، فضلًا عن 49 مدرسة يجرى العمل بها بتكلفة 291.7 مليون جنيه لإضافة 800 فصل دراسى جديد، ضمن خطة الهيئة فى التوسع فى إنشاء مدارس جديدة وفقًا للاحتياجات وتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس واستيعاب أكبر عدد من الطلاب.