أخبار مصر | كيف أنقذ الترميم تماثيل قصر البارون؟ شاهد صورها قبل وبعد الترميم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف أنقذ الترميم تماثيل قصر البارون؟ شاهد صورها قبل وبعد الترميم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا "الخليج 365"، عددًا من اللقطات لتماثيل قصر البارون الأثري، والتي أجريت لها عمليات ترميم شاملة، وذلك ضمن أعمال التطوير والترميم الجارية بالقصر.

والتماثيل خصيصًا بالمدخل تعرضت على مدار عقود لاتساخات تراكمت عليها وأدت لتشوه لونها الأصلي، وكذلك تعرضت لفقد بعض أجزائها، وتضمن الترميم إزالة الاتساخات وإظهار لونها الأصلي، وصيانة وترميم قواعد التماثيل بعد ما تضررت كثيرًا على مدار سنوات سابقة.

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ورغم أن أغلب تماثيل القصر تنتمي لنفس طرازه المعماري الهندوسي، وتمثل أغلبها رموزا للألهة والمعتقدات الهندوسية، إلا أنه في مدخل القصر توجد عدة تماثيل تنتمي للثقافة الأوروبية.

وقال الدكتور ياسر منجي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إن تمثالي كتلة المدخل وهما تمثالان شبه متطابقين من الرخام الأشهب المجزع، أحدهما عن يمين الباب والأخر عن يساره ويمثلان جسدا إمرأتين ترتديان ثوبين علي طراز الأثواب الرومانية القديمة.

ويحتفظ التمثالان بتوقيعين محفورين بوضوح على سطحي قاعدتيهما وهما توقيعان يدويان باسم "سي كوردييه" أو على نحو أدق "شارل هنري جوزيف كوردييه" 1827 – 1905، وهو أحد أهم نحاتي القرن التاسع عشر بفرنسا.