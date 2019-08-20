شكرا لقرائتكم خبر عن مكيفة ومزودة بـ«واي فاي».. محطات انتظار جديدة في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لاقت محطات الانتظار مكيفة الهواء والمزودة بالإنترنت عبر «واى فاى» إعجاب السياح الأجانب والمصريين فى أول تجربة تطبيق لها بمدينة شرم الشيخ، علاوة على أنها مجهزة بشاشات لعرض معالم شرم الشيخ السياحية والفنادق والمنتجعات والمطاعم الموجودة بها.

وأكد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أن محطات الانتظار صورة حضارية تقدم خدمة الإنترنت المجانى للسائح خلال فترة انتظاره السيارة والتاكسى والأتوبيس السياحى، مشيرا إلى أنه سوف يتم تعميمها فى كل المناطق السياحية بالمدينة بعد نجاح التجربة.

وأضاف أحمد غباشى، رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، أن المحطات مقدمة من شركة دعاية وتسويق وتم اختبارها لأكثر من عام وأثبتت كفاءة وجودة، مشيرا إلى أن بها شاشة عرض تعرض بشكل دائم معالم شرم الشيخ عن طريق فيلم تسجيلى، علاوة على عرض كل الفنادق والمنتجعات والمطاعم، وجميع الخدمات المقدمة للسائح داخل مدينة شرم الشيخ.