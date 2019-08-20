إصابة شخصين في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين بالجيزة.. والدفع بتعزيزات أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب شخصان في مشاجرة نشبت بين عائلتين بطريق "أبو ربع" الرابط بين مركزي الحوامدية والبدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء. تلقى مدير قطاع شرق الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية بطريق أبو ربع ووجود مصابين، وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين عائلتي "الحلوسي" و"أبو طافش"، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الرصاص. Advertisements أسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين اثنين أحدهما تلقى طلقتين بمنطقة البطن، ونقلا إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم فضلا عن إصابة آخرين بكدمات وسحجات بالجسم. ودفعت مديرية أمن الجيزة بتعزيزات أمنية من وحدتي مباحث قسمي الحوامدية والبدرشين؛ للسيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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