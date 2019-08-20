جثة في مصرف تكشف لغز اختفاء طفل 24 ساعة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، على جثة طفل طافية بأحد المصارف في منطقة المعتمدية بمركز كرداسة. المعاينة الأولية أشارت إلى أن الجثة لطفل في العقد الثاني من العمر، يرتدي كامل ملابسه، لا توجد بها إصابات ظاهرية، وتطابقت أوصافه مع طفل مبلغ بتغيبه منذ يوم. تحفظت قوات الشرطة على الجثة وجرى إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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