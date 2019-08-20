مصر | بـ "طلق ناري بالبطن".. إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ "طلق ناري بالبطن".. إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بطريق أبو ربع الواصل بين مركزي الحوامدية والبدرشين جنوب المحافظة، وتمكنت القوات من ضبط طرفيها وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بطريق أبو ربع الواصل بين مركزي الحوامدية والبدرشين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتي الحلوسي وأبو طافش، وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين من طرفي المشاجرة بطلق ناري بمنطقة البطن، وتم نقله إلى مستشفى القصر العيني.

وتمكنت القوات من القبض على طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في التشاجر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة لتباشر التحقيق.

