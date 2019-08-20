مصر | العثور على جثة طفل طافية بمصرف في المعتمدية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة طفل طافية بمصرف في المعتمدية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن الطفل المعثور على جثته بأحد المصارف بمنطقة المعتمدية، بنطاق مركز كرداسة، كان مبلغ باختفائه قبل العثور على جثته بـ "يوم كامل".

وأوضحت المعاينة عن عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجثة الطفل.

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كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل طافية بأحد المصارف بمنطقة المعتمدية بنطاق مركز شرطة كرداسة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل طافية بمصرف بمنطقة المعتمدية.

ودفع بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثة الطفل، وتبين أنه في بداية العقد الثاني من عمره، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.