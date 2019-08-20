شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات جامعة الأزهر وعميد كلية الطب يتفقدون المستشفى التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، زيارة تفقدية لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، مساء اليوم الإثنين، برفقة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري، والدكتور محمود صديق، عميد طب الأزهر بنين القاهرة، حيث اطمأن على حُسن سير العمل بالمستشفى.

وأشاد رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية بأداء القائمين على المستشفى والطاقم الطبي الموجود، برئاسة الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، لما لمسه من تقديم خدمة طبية متميزة، ورعاية صحية فائقة للمترددين عليها.

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وأكد رئيس الجامعة، أن المستشفى شهدت خلال الفترة الماضية طفرة على كل المستويات، برعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، موضحا أنها: «تقوم بدور مهم وفعَّال في دعم المنظومة الصحية للدولة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، بما يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى».

وحرص رئيس الجامعة، خلال زيارته التفقدية على المرور على الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية والطوارئ والاطمئنان على بعض الحالات المحجوزة بالمستشفى، للتأكد من تلقيها الرعاية والعلاج، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لها ولجميع المترددين على المستشفى، متمنيا لجميع المرضى الشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن قطاع الطب بالجامعة صنف من أفضل القطاعات أفريقيا حسب تقييم اللجنة الأفريقية الأوروبية والتي زارت الجامعة العام الماضي، كما أن كليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة من الكليات الحاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.