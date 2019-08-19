شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يسأل الحكومة عن القمح المستورد من روسيا بعد الانفجار النووي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدّم طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بسؤال داخل البرلمان إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، وزير التموين والتجارة الخارجية، حول إجراءات الحكومة لطمأنة المواطنين حول صفقات القمح المستوردة من روسيا.

وقال «خليل» إن روسيا تعتبر هي المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في ظل أن الإنتاج المحلي من القمح لا يكفي سوى (3 ـــ 4) أشهر من العام، ومن ثم يكون الاستيراد هو الوسيلة الوحيدة لسد حاجة الاستهلاك المحلي من القمح.

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وأضاف أنه رغم العلاقات المصرية الروسية المتميزة، إلا أن القمح الروسي تُثار بشأنه علامات استفهام من وجود حشرات كالسوسة الحمراء وغيرها.

وتابع: ثم جاء الانفجار النووي الأخير في مدينة «سيفيرو دفينسك»، ليصيب المواطنين بالخوف من جراء تأثر القمح المستورد بالغبار النووي، مما يضر بصحة المواطنين.

وتساءل عضو مجلس النواب عن أسباب عدم البحث الجاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، سواء بالتوسع في زراعته أو تطبيق البحوث العلمية لزيادة غلة الفدان.

كما تساءل عن أسباب عدم البحث عن مصادر أخرى لاستيراد القمح، تخوفاً من تأثر القمح الروسي بالغبار النووي، وعن دور الحكومة في طمأنة المواطنين فيما يتعلق بصفقات القمح الروسي حفاظاً على الصحة العامة، ومنعاً للشائعات التي تثار في هذا الصدد.