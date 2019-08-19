شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم حكومي: مبادرات لإنتاج أكياس بديلة للبلاستيك وأدوات مائدة خشبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة مبادرات لإنتاج أكياس بديلة للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بدعم ومساندة وزارة البيئة وذلك بصناعة وطرح شنط مصنوعة من القماش وأخرى من الورق، حيث تم إنشاء عدد من ورش الخياطة فى عدد من المحافظات لتمكين المعيلات من الأرامل والمطلقات بتفصيل شنط من القماش لأنواع مختلفة وطرحها بالأسواق بخامات عالية وأوزان وأحجام مختلفة.

وقررت وزارة البيئة التوسع فى قرار التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل فى عدد من المحافظات من خلال برامج وندوات للتوعية وطرح منتجات بديلة بالأسواق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

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وأطلقت حملة ضد البلاستيك برامج توعية للتعريف بأهم مصادر إنتاج الشنط البيئية القماش والورق بمصر.

وطرح ناشطون فى مجال البيئة مقترحات لطرح بدائل أخرى للبلاستيك باستخدام فوط الميكروفيبر لأغراض التنظيف، وذلك سيوفر العبوات البلاستيكية المستخدمة فى تعبئة الصابون والكلور والشامبو ومسحوق الغسيل، بينما أطلقت حملة بلا بلاستيك منتجات أخرى صديقة للبيئة وهى أدوات المائدة الخشبية بديلة لأدوات المائدة البلاستيكية.

وفى سياق متصل نظمت حملة «بلاستيك بح» فعاليات «بدعم من سفارة الدنمارك بالقاهرة، حيث تم تدريب أكتر من 30 عاملا ومهتما بمجال البيئة فى الإسكندرية، كما تم تصميم لعبة لدمج المصيفين فى عملية المحافظة على نظافة الشاطئ وتوعيتهم بأخطار البلاستيك.