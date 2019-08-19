شكرا لقرائتكم خبر عن 95 ألف طالب يسجلون في تنسيق «الشهادات الفنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، المشرف العام على مكتب التنسيق، الإثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 95 ألف طالب للعام الجامعى 2019 - 2020، لافتًا إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى.

ووجّه «عطا»، الطلاب، بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع وجود إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة الـ7 من مساء السبت 31 أغسطس الجارى، إذ يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى: (الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة - جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة - جامعة الدلتا التكنولوجية فى قويسنا، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بنى سويف التكنولوجية)، قائلًا إنها تعد خطوة مهمة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفنى وامتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجى، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وعلى صعيد متصل، أدى أمس 27 ألفًا و514 طالبًا بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبية والعلمية) فى 278 لجنة على مستوى الجمهورية، امتحان اللغة الإنجليزية فى ثالث أيام امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى المنتهى، كما أدّى طالب مكفوف الامتحان ذاته (الورقة الأولى)، وطالب آخر فى مادة علم النفس.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ قامت غرفة العمليات المركزية بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان فى المحافظات.

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وأضاف «عبدالحكم» أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكّنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد بدايته مباشرة فى المنوفية «إدارة الشهداء التعليمية»، وحالتين فى الجيزة «إدارتى العجوزة وشمال الجيزة التعليمية»، وفى القليوبية «إدارة غرب شبرا الخيمة»، وفى قنا «إدارة دشنا»، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقال عبداللطيف عمران، مدير عام التعليم فى الأقصر، إن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أى شكاوى من الطلاب أو أى مشكلات بلجان الامتحانات، وتم توزيع أوراق الأسئلة فى الوقت المحدد، وكانت واضحة وفى مستوى الطلاب ولم تخرج عن المناهج، ولم يتم رصد أى محاولات للغش، لافتًا إلى أن المديرية وفّرت كل سبل الراحة للطلاب للتيسير عليهم.

وتابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، أداء الطلاب لامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى المنتهى، وسط إجراءات أمنية مكثفة، مشددًا على تسهيل أعمال وإجراءات الامتحانات وتوفير الدعم اللوجستى اللازم لها وتأمين محيط اللجان وتوفير الهدوء اللازم للطلاب داخلها، إلى جانب تسيير حركة المرور بالطرق والشوارع المؤدية إليها، وانعقاد غرفة العمليات المركزية فى المحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم. ودخل 452 طالبًا امتحان اللغة الإنجليزية فى 12 لجنة، بينما تغيّب 22 طالبًا، واطمأنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة على سير الامتحانات، كما تابعت توفير كل احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بـ 21 استراحة، منها 9 استراحات للسيدات. وأشارت إلى أن المحافظ على تواصل دائم على مدار الساعة لمتابعة أعمال الامتحانات، وتم التعاون بين مديرية الأمن والتربية والتعليم لتأمين اللجان وتوزيع صناديق الأسئلة، مشيدة بدور رجال الأمن لما يبذلونه من جهد كبير من فجر يوم الامتحان حتى تأمين وصول أوراق الإجابة وتأمين مركز توزيع الأسئلة.

وفى الشرقية، أدى الطلاب الامتحان داخل 23 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية، وسط إجراءات أمنية، تحسبًا لوقوع أعمال شغب فى أثناء انعقاده، ورفعت مديرية التربية والتعليم درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع باقى المديريات المعنية لمتابعة اللجان وتأمينها والتأكد من جاهزيتها وتهويتها.

وأوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول الوزارة فى المحافظة، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى خاصة بالامتحانات، وأن الأمور تسير بشكل هادئ ومنتظم دون معوقات، إذ تم تفعيل الدور الأمنى بالتعاون المشترك بين مديريتى التربية والتعليم والأمن، لتأمين الأسئلة وخطوط السير ومراكز توزيعها ومتابعة سير الامتحانات.

يذكر أن 5 آلاف و95 طالبًا بالدور الثانى سيؤدون امتحان الأحياء لشعبة «علمى علوم»، اليوم، بينما يدخل 3 آلاف و558 طالبًا بـ«علمى رياضيات» امتحان مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، وكذلك 3 آلاف و907 طلاب من الشعبة الأدبية بـ«الجغرافيا».