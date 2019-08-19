شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «مصر للطيران» تسير 27 رحلة لنقل 6300 حاج من الأراضي المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشهد مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، تسيير أكبر تشغيل لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام.
وتسير الشركة غدًا الثلاثاء ٢٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل٦٣٠٠حاج بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ٢٤٠٠ حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، و١٦ رحلة من المدينة المنورة لنقل٣٩٠٠ حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس، وتضامن الدقهلية والقليوبية الشرقية والقاهرة ودمياط والوادى الجديد، وجمعية المحاربين القدماء، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
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