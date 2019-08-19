شكرا لقرائتكم خبر عن 930 مليون جنيه حجم قروض «مشروعك» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بالمحافظة بلغ 930 مليونا و481 ألف جنيه، تمول عدد 14 ألفًا و99 مشروعاً استثمارياً متنوعاً، وساهمت في توفير 34763 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

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يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذي يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ على أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذي يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة «مشروعك» مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.