شكرا لقرائتكم خبر عن رصف 17 كيلو متر طرق في أخميم بـ17.4 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال توسعة ورصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بدائرة مركز ومدينة أخميم شرق المحافظة، بإجمالي أطوال بلغت 17 كيلو مترات، بتكلفة 17 مليونا و400 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ في تصريح، الاثنين، أن أعمال الرصف شملت توسعة ورصف الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية بقرية «الأحايوة شرق» بدائرة المركز بطول 5 كيلو مترات، ورصف 4 كيلو مترات من الشوارع الرئيسية بمدينة أخميم، شملت شوارع الشرقاوي، والعسال، وأبوالقاسم، ورصف طريق الكوبري الجديد حتى مدخل محطة الكاشف بطول 2 كيلو مترات، وطريق العمارات السكنية بداية من الطريق السريع أخميم/ سوهاج بطول 2 كيلو مترات، فضلا عن رفع كفاءة أعمال الرصف بطريق أخميم/ سوهاج، وطريق منطقة آثار نجع الخطيب بطول 4 كيلومترات، لافتا إلى أن أعمال الرصف تأتي في إطار خطة المحافظة لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلة بمتابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها لضمان تنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.