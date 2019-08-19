"مائل للحرارة والقاهرة 35".. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

السلوم 22 31

سيوة 24 35

بورسعيد 23 31

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دمياط 24 31

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 22 35

السويس 25 35

العريش 22 31

رفح 22 31

رأس سدر 25 36

نخل 19 34

نويبع 29 35

طابا 26 33

كاترين 17 32

الطور 27 36

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 29 37

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