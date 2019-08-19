"حبس مخرج "خيال مآتة" وإعدام 6 متهمين بلجان المقاومة بكرداسة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة تأمر بإرسال المخدرات المضبوطة مع المخرج خالد مرعي للمعمل الجنائي

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام الأول، بإرسال المواد المخدرة المُحرَّزة مع المخرج خالد مرعي إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بها.

وقررت النيابة صباح اليوم الإثنين، حبس خالد مرعي مخرج فيلم "خيال مآتة" 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه في الواقعة.

التحريات: ولاد العم نفذا جريمة "نقوط الفرح" في الجيزة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي عن هوية المتهمين بقتل صاحب محل خمور أمس الأحد.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن المتهمين بارتكاب الواقعة أبناء عمومة، تجمعهما علاقة عمل، وأن خلافا على فرض الهيمنة خلال حفل زفاف تطور إلى مشاجرة انتهت بسقوط القتيل.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة الجيزة بلاغ من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ووقوع قتيل بدائرة القسم، فوجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة بسرعة انتقال رجال المباحث.

جريمة "نقوط الفرح".. 24 ساعة "بحث" أوقعت المتهم الرئيسي بقتل صاحب محل خمور بالجيزة

24 ساعة فقط احتاجها ضباط إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن الجيزة لضبط المتهم الرئيسي بواقعة مقتل صاحب محمل خمور على يد متهمين اثنين.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة الجيزة بلاغ من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ووقوع قتيل بدائرة القسم، فوجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة بسرعة انتقال رجال المباحث.

المعاينة الأولية كشفت عن مقتل صاحب محل خمور إثر إصابته بطلقات خرطوش في الوجه والصدر وضربات بمنطقة الرأس، وعثر عليه يرتدي كامل ملابسه وبحوزته يطاقة التحقيق الشخصية.

تجديد حبس متهم في قضية "خلية الأمل" 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهم في القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الأمل"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونسب للمتهمين، في القضية اتهامات بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

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وكانت النيابة جددت في وقت سابق، حبس المتهمين في القضية الواصل عددهم ما يقرب من 50 متهمًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بعد حبسه بقرار من النيابة العامة.. ترحيل مخرج "خيال مآتة" لقسم النزهة

قامت الأجهزة الأمنية في القاهرة، اليوم الاثنين، بترحيل المخرج السينمائي خالد مرعي، مخرج فيلم "خيال مآتة"، إلى قسم شرطة النزهة؛ تمهيدًا لإيداعه محبسه تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر صباح اليوم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة ضبطه متلبسًا بحيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة.

كانت أجهزة الأمن في مطار القاهرة ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، أثناء عودته من رحلة سفر "هولندا" بالخارج، وبحوزته كمية من المخدرات "الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا"، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ربة منزل تقتل حماها بالمقطم.. وتعترف: "حاول يتحرش بي"

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على ربة منزل لاتهامها بقتل والد زوجها بالمقطم.

تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة رجل يبلغ من العمر 57 عاما، مقتولا إثر مشاجرة بينه وبين زوجة ابنه، بالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة ابنه، وعلى الفور تم ضبطها بمعرفة الرائد محمد فتحي معاون المباحث.

حالة سُكر انتهت بجريمة.. كواليس مقتل صاحب محل خمور في الجيزة

ملابسات جديدة كشفتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في مقتل صاحب محل خمور على يد شخصين.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشخصين يملكان كافيه في أثناء حضورهم حفل زفاف، أخمد نيرناها الحضور.

تجدد الخلاف مرة أخرى، ونشبت مشاجرة بين المتهمين والضحية، سدد خلالها أحدهما أعيرة نارية صوب مالك محمل الخمور الأربعيني وضربه الثاني بـ"كزلك" بمنطقة الرأس فأردياه قتيلا في الحال.

بالأسماء.. أحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والبراءة بـ"لجان المقاومة" بكرداسة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، كما قضت المحكمة بمعاقبة 41 متهمًا بالمؤبد من بينهم 13 متهمًا حضوريا و28 غيابيًا، وقضت المحكمة بحبس متهم حدث 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم لوفاته، و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة 14 متهمًا في ذات القضية.

لإخفاء معالم الجريمة.. لص يحرق شقة عقب سرقتها في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة سرقة شقة بالإسماعيلية، وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمته.

كثفت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، جهودها لكشف ملابسات الواقعة بعدما اكتشف مالكها سرقة (مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه) من داخل الشقة.