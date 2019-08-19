المعاينة: 10 ملايين خسائر حريق مصنع لتدوير مخلفات البلاستيك بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عاين فريق من المعمل الجنائي موقع حريق مصنع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر.

قُدرت الخسائر بنحو 10 ملايين جنيه، إذ التهمت النيران محتويات مخزن يقع في الطابق العلوي للمصنع المُقام على مساحة 1500 متر في المنطقة الصناعية الثالثة، ورجحت السبب نتيجة ماس كهربائي.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغ من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منشأة صناعية، ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 14 سيارة إطفاء بمشاركة وحدة إطفاء أكتوبر.

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على مدار ساعتين متواصلتينعكف رجال الحماية المدنية على محاصرة ألسنة النيران، وحصر الحريق في مساحة صغيرة لتقليل حجم الخسائر وإخماد الحريق دون إصابات.

ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة بسرعة انتقال القيادات الميدانية إلى موقع الحريق لتسهيل مهمة رجال الإطفاء، وانتدب لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.