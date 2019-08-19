حبس خادمة سرقت مبلغ مالي من منزل سيدة عربية في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقة سيدة تحمل جنسية دولة عربية بالحوامدية، وطلبت تحريات مباحث. تلقى مركز شرطة الحوامدية، بلاغًا يفيد بتعرض شقة سيدة تحمل جنسية دولة عربية للسرقة. كشفت تحريات رجال المباحث أن خادمة تعمل لدى مالكة الشقة وراء سرقة النقود وتمكن رجال المباحث من القبض عليها. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المبلغ المسروق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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