النيابة تأمر بإرسال المخدرات المضبوطة مع المخرج خالد مرعي للمعمل الجنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام الأول، بإرسال المواد المخدرة المُحرَّزة مع المخرج خالد مرعي إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بها.

وقررت النيابة صباح اليوم الإثنين، حبس خالد مرعي مخرج فيلم "خيال مآتة" 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه في الواقعة.

وألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة القبض على المخرج خالد مرعي، 49 عامًا أثناء إنهائه إجراءات وصوله من هولندا؛ بعدما عثر بحوزته على مواد مخدرة (حشيش وماريجوانا) بالإضافة لبذور من مخدر الماريجوانا وكتالوج زراعتها.

وحرزت الأجهزة الأمنية كذلك قطعة من فطر المشروم المخدر، وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية المخرج، بحسب بيان صادر عن جمارك المطار.