حريق في مخزن شركة مشروبات غازية شهيرة بأكتوبر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في مخزن تابع لشركة مشروبات غازية شهيرة في مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الإثنين.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن على مساحة 16 مترا بالمنطقة الصناعية الرابعة.

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دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 8 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، وتبين نشوبه في مخزن مشروبات غازية، أسفر عن احتراق كمية من الأخشاب تستخدم في نقل المنتجات.

وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران وأخمدوا الحريق دون امتداده إلى باقي أرجاء المصنع وتقليل حجم الخسائر، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.