أخبار مصر | السيسي يكرم الطالب يزيد طارق خلال احتفالية عيد العلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يكرم الطالب يزيد طارق خلال احتفالية عيد العلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العلم الطالب يزيد طارق بكلية العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى الاختبار المعرفي الموحد وذلك بحضور الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة والدكتور مختار الظواهري والدكتور محمد مصطفى نائبا رئيس الجامعة

فيما قدم السيد خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة التهنئة ليزيد طارق مطالبا جميع طلاب الجامعة ببذل كل جهدهم من أجل التفوق وخدمة وطننا الغالي.

من جانبه أعلن دكتور صلاح رضوان عميد كلية طب العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا أن تكريم الطالب فى احتفالية عيد العلم يظهر الدور الرائد الذي تقوم به الكلية فى تخريج كوادر تخدم المجتمع مشيدا بفكرة الاختبار المعرفي الموحد وضرورة اجتياز الطالب له للحصول على تراخيص مزاولة المهنة حيث انه يطبق فى دول عديدة منها أمريكا وانجلترا والسعودية والإمارات.

وأكد الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة استعداد جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا لإجراء الاختبارات الموحدة مشيرا إلى جاهزية البنية التحتية المعلوماتية وشبكة الأجهزة والحواسيب داخل الجامعة و التى تجريها وزارة التعليم العالي لكسر الحاجز النفسي.