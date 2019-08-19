أخبار مصر | الحكومة توافق على التعاقد لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على التعاقد لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها الأول اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، وذلك إعمالاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.

حضر الإجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر في مارس الماضي، قراراً بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، ليكون من مهامها إقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات التي تبرمها الجهات العامة، والإجراءات والشروط والضوابط الواجب اتباعها في هذا الشأن، بما يحقق أهداف تنفيذ ويدعم جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية.