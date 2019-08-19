أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، في شتى المجالات وبشكل خاص فيما يتعلق بالأعمال الأدبية والرسائل العلمية والاختراعات.

وأكد بركات، أنه في ظل بيئة لا تحمي حقوقها الفكرية، يكون البحث العلمي في خطر، وهو ما يترتب عليه بالضرورة تدهور المستوى الاقتصادي والعسكري ومسيرة تنمية المجتمع.

وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتبني الجدية في تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية وتشديد الضوابط لمنع هذه السرقات، والتي تبدأ بالاقتباس دون انساب المعلومات والجهد لصاحبه، وصولا إلى السرقة الكاملة للمحتوى.