مصر | "خسائر بـ 10 ملايين جنيه".. تفاصيل حريق مصنع مواد بلاستيكية في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خسائر بـ 10 ملايين جنيه".. تفاصيل حريق مصنع مواد بلاستيكية في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة المعمل الجنائي لموقع حريق مصنع مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر إلى أن الحريق إثر حدوث ماس كهربائي، كما تبين أن النيران إلتهمت محتويات مخزن على مساحة 1500 مترا بالطابق العلوي للمصنع مكان الحريق.

وأوضحت المعاينة أن الحريق نتج عنه خسائر قدرت قيمتها بـ 10 ملايين جنيه.

كان نجح رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على الحريق الذي شب بمصنع مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية، وتبين أن المصنع على مساحة 2000 متر، وأخطر مدير أمن الجيزة.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل الذي شب بمصنع مواد بلاستيكية بمدينة 6 اكتوبر.

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وإنتقل اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، لموقع نشوب حريق بمصنع مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية، للمشاركة ومتابعة عمليات السيطرة على الحريق، قبل وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.