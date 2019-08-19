مصر | مصدر: المتهمين بقتل صاحب محل خمور في الجيزة "ولاد عم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: المتهمين بقتل صاحب محل خمور في الجيزة "ولاد عم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن المتهمين بقتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، "ولاد عم"، وأنهما يمتلكان كافيه، مشيرا إلى أنه تم تحديد مكان هروب المتهم الثاني وجار إعداد مأمورية لضبطه بمكان هروبه.

ونجح رجال مباحث الجيزة في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة قتل صاحب محل خمور بمنطقة الجيزة، وتبين أنه يدعي صدام، وضبط بحوزته بندقية خرطوش، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشخص الذي لقى مصرعه بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، بمنطقة الجيزة، أربعيني العمر، ويملك محل خمور.

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وأوضحت التحريات إلى أنه كان في حالة سكر إثر تناوله كمية من الخمور حال تواجده بـ "فرح"، وعقب خروجه من "الفرح"، نشبت مشاجرة بينه وبين إثنين آخرين، بسبب فرض السيطرة بالمنطقة، تعديا خلالها عليه بالضرب بفرد خرطوش محدثين إصابته بطلقة بمنطقة الرأس، كما تعديا عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للمقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبينت المعاينة والتحريات إلى أنه نشب خلاف بين عدد من الأشخاص، بعد خروجهم من حفل زفاف بالمنطقة، تطور إلى مشاجرة أطلق خلالها أحد طرفيها طلق خرطوش أصاب شخص بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، فيما تعدي عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطاه قتيلا، وفرا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى مكان هروب المتهم الرئيسي، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت القوات من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.