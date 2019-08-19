مصر | 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن تابع لشركة في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن تابع لشركة في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب في مخزن تابع لشركة مشروبات غازية شهيرة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الإثنين، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 اكتوبر.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 8 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتبين أن المحزن على مساحة 16 مترا، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية ونتج عنه احتراق بعض الأخشاب المتواجدة بالمخزن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.