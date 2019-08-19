مصر | تجديد حبس 4 عاطلين لسرقتهم موظفا بالإكراه بمدينة نصر

وتعود بداية الواقعة أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبتهم القوة المرافقة بمنطقة التبة بعزبة الهجانة بدائرة القسم، وتمكنوا من ضبط 4 عاطلين حال استقلالهم أتوبيس خاص القليوبية - قيادة الرابع ويعمل عليها كسائق - وبحوزتهم حقيبة بداخلها هاتف محمول، مبلغ مالي 600 جنيه، 4 ذاكرة تخزين "فلاشة"، باور بنك، سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12 مم و5 طلقات من ذات العيار"، سلاح أبيض "خنجر".

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة حقيبة اليد وما بداخلها من مضبوطات من أحد المواطنين حال استقلاله السيارة صحبتهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم.

وأمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه يدعى "وائل. م"، 38 سنة، موظف وباستدعائه تعرف على المتهمين والمضبوطات وأقر بأنه حال استقلاله السيارة صحبة المتهمين بطريق الـ NA ـ دائرة القسم بقصد توصيله لمنطقة الحى العاشر استولوا منه على المضبوطات كرها عنه وأضاف بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، تحرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

