مصر | لسرقتهما.. تجديد حبس عاطل لقتله ربة منزل وزوجها في الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسرقتهما.. تجديد حبس عاطل لقتله ربة منزل وزوجها في الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامة بقتل ربة منزل وزوجها بغرض السرقة.

وتعود البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقة سكنية، على الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثور على جثتين بهما عدة طعنات، وبعثرة محتويات الشقة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل جار المجنى عليهما بدافع السرقة وتحرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيقات.

